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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yağış nedeniyle bazı dereler taştı - SAMSUN

Yağış nedeniyle bazı dereler taştı - SAMSUN

- Dere taşkından detay görüntüler Samsun 'da dere taşkını - Atakum ilçesinde yağış nedeniyle bazı dereler taştıSAMSUN (AA) - Samsun 'da şiddetli yağış nedeniyle derelerde taşkın oluştu.Atakum ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Alanlı ve Değirmen Deresi'nin su seviyeleri yükseldi.Alanlı deresi üzerinde yapılan ıslah çalışması nedeniyle inşaat malzemeleri aşırı suyla dereye karıştı. Suyun debisinin artması nedeniyle belediye ve polis ekipleri tarafından çevrede önlem alındı.Atakum Belediyesi ekipleri iş makineleri ile bölgede çalışma başlattı.

Polis Dere Taşkını Şiddetli Yağış Polis Ekipleri 

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