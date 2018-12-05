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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yağış nedeniyle ahır çöktü, altında kalan hayvanlar telef oldu

Yağış nedeniyle ahır çöktü, altında kalan hayvanlar telef oldu

çöken ahırdan toprak çıkartmaya çalışan mahalleli

Yaşlı Kadın Tarım Yağan Hayvan Tekerlekli Sandalye 

-çalışan kepçe
-ev sahibi yaşlı kadının kürtçe yardım istemesi
-muhtar konuşma
-yaşlı kadının oğlu konuşma
-komşuları konuşma
-detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yağmur nedeniyle çöken ahırın altında kalan hayvanlar telef oldu. Hayvanlarla geçimini sağlayan engelli yaşlı kadın ile oğlu, yetkililerden yardım istedi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dün gece yağan yağmur nedeniyle Saygın Kırsal Mahallesindeki bir ahır çöktü. Bir inek, bir at, bir buzağı ve 5 keçi gece saat 03.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöken ahırın molozlarının altında kaldı. Gürültüye uyanan mahalleli, molozların altında kalan hayvanları kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kurtarma çalışmalarında herhangi bir netice alınamayınca olay yerine kepçe çağrıldı. Kepçenin de yardımıyla molozların altında kalan hayvanlara ulaşıldı. Vatandaşlar tarafından çıkarılan hayvanların telef oldukları öğrenildi. Bir bacağı kesildiği için tekerlekli sandalye ile yürüyebilen ve geçimini ise beslediği hayvanlarla sağlayan Saliha Kılıç, yetkililerden yardım istedi. Köy Muhtarı Hasan Durmaz ise, “Ben 20 yıllık muhtarım. Bu adam, Osman, annesi ile beraber bir evi vardı, yıkıldı. Hiçbir şeyi kalmadı. İneği gitti, ineğin yavrusu gitti, atı gitti, ev de harabe oldu, bir şey kalmadı. Şimdi kepçe söküyor. Buna bir çare, bir yardım” dedi.
Annesiyle birlikte yaşayan Osman Kılıç ise, “Gece saat 03.00’da kalktık, dam yıkıldı. Altta kalan inek, at hepsi öldü. Geçimimiz de onunlaydı. Tarlamız falan yok. Mağdurum, devletten yardım bekliyorum. Devletten başka kapımız yok. Bir yaşlı annem var, o da sakat, bir ayağı yok” diyerek yetkililerden yardım istedi. Ailenin komşusu Abdullah Güzel de, “Saat gece 03.00’da kalktığımızda ahır yıkıldı. Ahırda atı vardı, ineği vardı, keçileri vardı. Hepsi telef oldu. Şu anda benim komşum mağdur. Şu anda yapılacak bir şey yok, ancak devletin kapısından bekler. Yaşlı annesi de mağdur durumdadır, sakattır. Zaten fakirdi” diye konuştu.

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