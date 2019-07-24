Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdi Haberi

-Kazaya karışan trafik polisinden görüntü

-Kazaya karışan vatandaşlardan görüntü

-Olay yerinden detay görüntüler



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa’da yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, iki kişi de hafif yaralandı. Kaza Merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Yağışlı havada ani fren yapan otomobile, bir belediye otobüsü arkadan çarptı. Otobüsün arkasında seyir halinde olan 3 araç da, yerlerin ıslak olmasından dolayı hızlarını alamayarak birbirlerine çarparak durabildi. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

