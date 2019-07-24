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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdi

Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdi

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Belediye Otobüsü Yağışlı Hava Zincirleme Kaza Trafik Polisi Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan trafik polisinden görüntü
-Kazaya karışan vatandaşlardan görüntü
-Olay yerinden detay görüntüler

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, iki kişi de hafif yaralandı. Kaza Merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Yağışlı havada ani fren yapan otomobile, bir belediye otobüsü arkadan çarptı. Otobüsün arkasında seyir halinde olan 3 araç da, yerlerin ıslak olmasından dolayı hızlarını alamayarak birbirlerine çarparak durabildi. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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