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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Yağış buğday üreticisini sevindirdi - TEKİRDAĞ

Yağış buğday üreticisini sevindirdi - TEKİRDAĞ

- Buğday tarlasından detay - Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat ile röportajYağış buğday üreticisini sevindirdi - Tekirdağ 'da yağış, buğday üreticisini umutlandırdıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da yağışların geçen üretim sezonuna oranla artması, yüksek verim bekleyen buğday üreticisini sevindirdi.Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış yönünden bereketli bir yıl geçirildiğini anlattı.Karın buğdayı yorgan gibi örttüğünü ve zirai hastalıkları önlediğini ifade eden Polat, "Özellikle ilk kar yağdığında buğdayların soğukluk ihtiyacını alarak daha kaliteli, daha yüksek verim vermesi aynı zamanda karla beraber özellikle bitki köklerinde toprakta meydana gelen hastalıkları karşı da bitkinin direncini artırıyor ve bitkiyi koruyor. Çünkü mikroplar soğuk ortamda gelişemez ve çoğalamaz." dedi.
Polat, 2019 yılının üretici için verimli bir yıl olacağını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Yağışlarla toprağın doymasıyla beraber nisan ayından itibaren ayçiçeği ekimleri başlayacak. Ayçiçeği de ekim yapıldıktan sonra istediği yağışı alırsa çok iyi bir verim alacağız diye bekliyorum. İnşallah Trakya bereketli bir yıl geçirir ve çiftçilerimizin yüzü güler. Yağışlar böyle devam eder ve inşallah çiftçimizin yüzü güler diyoruz."Bölgeye düşen yağışın geçen yıl buğday, kanola ve ayçiçeğindeki rekolte düşüşünü telafi etmesi bekleniyor. Tekirdağ 'da çiftçilik yapan Mustafa Yıldız da geçen yıl çiftçinin buğdayda istediği verimi alamadığını ifade ederek, 2019 yağışlı geçtiği için geçen yılki düşüşün bu yıl kapanmasını beklediklerini söyledi.

Hastalık Kano Muhabir Allah Erimli 

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