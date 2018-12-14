Yağ makinesinden 13 bin paket kaçak sigara çıktı Haberi

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ın Niksar ilçesinde polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ağrı ilinden çıkarak Karadeniz istikametine gitmekte olan 26 plakalı kamyonu, Niksar-Akkuş yolunda oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun dorse kısmında ev eşyalarının içerisinde bulunan yağ makinesinin içerisine zulalanmış vaziyette çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 17 bin 750 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis sürücü A.P.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

