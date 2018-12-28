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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakılıyor Haberi

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakılıyor Haberi

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin çektiği görüntüler -

Köpek Zincir Takma Köy Yolları Hayvan Irak 

-Görevlinin yem çuvalı ile karda yürümesi ve yemleme çalışması
-Kapalı köy yolları açma çalışması
-Greyder zincir takma
-Özel İdare Çalışanı Serkan Burucu'nun aç kalan bir köpeği beslemesi ve röp

( GİRESUN )- Giresun İl Özel İdaresi çalışanları ise açmaya gittikleri köy yollarında gördükleri hayvanları besliyor GİRESUN

- Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince Giresun'da kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğada yemleme çalışması yapılıyor. Giresun İl Özel İdaresi çalışanları ise kapalı olan köy yollarını açma çalışmaları sırasında beraberinde getirdikleri ekmekler ile aç kalan hayvanları doyuruyor. Kar yağışı sonrası aç kalma riski ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlara yönelik yapılan çalışmalarda hayvanları uzun süre tok tutacak ve protein değeri yüksek yiyecekler ve yemler bırakılıyor. Öte yandan Giresun’da kapalı olan köy yollarının açma çalışması sürerken Giresun İl Özel İdaresine bağlı ekiplerde yol açma çalışması sırasında yanlarında götürdükleri ekmekler ile aç kalan köpekleri besliyorlar. Giresun İl Özel İdaresi bünyesinde şoför olarak çalışan Serkan Burucu, greyderlerin ardı sıra takip ettiklerini ve gittikleri güzergâhlarda gördükleri hayvanlara yanlarında bulunan ekmekler ile beslediklerini söyledi.

Giresun Merkez Alınca köyünde yol açma sırasında karşılaştığı bir aç kalan köpeği elleriyle besleyen Burucu, “ Kar nedeniyle köyde kimse yok ve bu hayvanlar aç kalıyor. Bizde Özel İdare olarak ekmek alıp burada ki hayvanları doyuruyoruz. Aslında her gelen böyle yapsa güzel olur bizde elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz “ dedi.
(RY-ÖS-Y)
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