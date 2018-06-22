Yabancılar Aydın'da gayrimenkule yatırım yapıyor İzle

-Emlakçılar Metin Ergün ve Hakan Yazıcı ile röp.



( AYDIN - HD)- Aydın ve ilçelerinde konut satışları yüzde 8,1 arttı- Aydın’da yabancılara konut satışı ise yüzde 70 arttı AYDIN



- Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Aydın ve ilçelerinde konut satışları 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artarak 3 bin 32 oldu. Bu satışların bin 403’ü ilk satış, bin 629’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul’un yüzde 16.8 oranı ve 20 bin 61 konut satışı ile en yüksek paya sahip olurken, Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,5’lik payla 8. sırada yer aldı. TUİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ’ın yaptığı açıklamaya göre, Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında azalış göstererek 891 oldu. 891 ipotekli satışın 382’si ilk satış, 509’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 36 865 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 30,8 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 29,4 olarak gerçekleşti. Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında artış göstererek 2 141 oldu. Bu satışların bin 21’i ilk satış, bin 120’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 82 bin 790 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 70 arttı Kuşadası ve Didim gibi iki önemli turizm merkezine sahip Aydın ilinde Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70 oranında artarak 85 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 854 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova izledi. Emlakçılar memnun Bu arada, Kuşadası’nda emlakçılık yapan Metin Ergün ve Hakan Yazıcı, emlak piyasasında artan yoğunluğunu değerlendirdi. Alınan kararlar ile emlak piyasasında hareketlilik başladığına dikkat çeken Ergün ve Yazıcı, seçimlerin ardından emlak piyasasında büyük bir hareketlilik beklediklerini ve bunun yabancılara konut satışına da yansıyacağını söylediler. (ZH-MB-E)

