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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yabancılar Antalya'da mutlu

Yabancılar Antalya'da mutlu

- 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kendisine hediye veren çocuklarla fotoğraf çekinmesi - Karaloğlu'nun ziyarette konuşması - Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı'nın konuşması - Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu'nun konuşması - Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan'ın konuşması - Vali Karaloğlu ve ziyaretçilerin genel görüntüsü - Turizmin başkenti Antalya 'da yaşayan 154 ülkeden 80 bin yabancı, kendilerini evlerinde gibi hissediyor - Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan:"Türkiye kendi evim gibi, başka bir ülkede olsa bu kadar mutlu olamazdık"ANTALYA (AA) - Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya 'da yaşayan 154 ülkeden 80 bin yabancı, Türkiye'de yaşamanın mutluluğunu hissediyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında, aralarında Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu'nun da bulunduğu heyeti kabul etti. Antalya 'nın bir göçmen şehri olduğunu belirten Karaloğlu, kentin 154 ülkeden 80 bin yabancıya ev sahipliği yaptığını vurguladı. Antalya 'yı bazılarının eğitim, bazılarının iş, bazılarının ise emekliliğini yaşamak için tercih ettiğini belirten Münir Karaloğlu, "Çok kültürlü bir şehir. Kültür uyumu ve entegrasyonu çok önemli. Türkiye artık göç meselesini seyreden değil, yöneten bir ülke. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz de var. Onun üzerinden Türkiye'nin çok ciddi göç politikası oluşuyor." diye konuştu.
Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla yabancının ikamet ettiği ilin Antalya olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, insanoğlunun hayatında göçün hep olduğunu dile getirdi. - "Türkiye dünyaya örnek"Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mercan ise Antalya 'da hiçbir zaman "yabancı" olduğu duygusu yaşamadığını anlattı."Türkiye kendi evim gibi, başka bir ülkede olsa bu kadar mutlu olamazdık." diyen Olesya Mercan, komşularıyla kardeş gibi olduğunu söyledi.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Balcı da Türkiye'nin yabancılara yaptığı misafirperverlikle dünyaya örnek olduğunu ifade etti.
Daha önce başta ABD ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye gittiğini, ancak oralarda Türkiye'deki iş birliğini göremediğini belirten İrina Balcı, "Burası evimiz. Güzel ortam için teşekkür ediyoruz. Biz mutlu yaşıyoruz, çocuklarımız çok mutlu." dedi.
Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin yıldızının parladığını, herkese kapısının açık olduğunu kaydetti.

İsaf Politika Ziyaretçiler Başkent Göreme 

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