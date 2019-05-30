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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Yabancı uyruklu şahsın düşürdüğü çanta paniğe neden oldu Haberi

- Yabancı uyruklu şahsın düşürdüğü çanta paniğe neden oldu Haberi

Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken detay

Polis Güvenlik Önlemi Üst Geçit Polis Ekipleri 

-çantada detay
-polis ekiplerinden detay
-çanta sahibinin olay yerine gelmesinden detay
-Röportaj
-Karakol isminden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te mahalleleri birbirine bağlayan üst geçit köprüsünde yabancı uyruklu bir kişi tarafından unutulan şüpheli çanta kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre Iraklı uyruklu Qayysar Altameemi isimli şahıs Esentepe-Şirinevler arası yaya köprüsünden motosikleti ile geçtiği sırada düşürdüğü bilgisayar çantası paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülen çanta için polis ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaya geçidi köprüsünün iki tarafı da vatandaşların geçişine kapatıldı. Daha sonra çantasını düşürdüğünü fark eden yabancı uyruklu olay yerine geri geldi. Polis ekiplerine olayı anlatan Qayysar Altameemi’nin motosikletinin tekerinin patlaması sonucu köprüden geçerken çantasını düşürdüğü öğrenildi. Şüpheli çantanın içinden uydu anteni kabloları çıkarken Iraklı vatandaş ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyetten çıktıktan sonra konuşan Qayysar Altameemi motosikletin tekeri patladığı için köprüden geçerken çantayı düşürdüğünü belirterek herkesten özür diledi. (RB-
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