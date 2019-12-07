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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yabancı uyruklu şahıs cinayetlerinin altından cinsel istismar çıktı

Yabancı uyruklu şahıs cinayetlerinin altından cinsel istismar çıktı

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( DENİZLİ )- Cinayeti işleyen yabancı uyruklu şahıs öldürdüğü arkadaşlarının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti DENİZLİ

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- Denizli’de ki 2 yabancı uyruklu şahsın cinayetinin altından cinsel istismar iddiası çıktı. Cinayeti işleyen yabancı uyruklu şahıs aynı evde kaldığı 2 yabancı uyruklu arkadaşını kendilerine tecavüz ettikleri için öldürdüğünü öne sürdü. Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen olayda, N.T., (26) isimli şahıs sabah saatlerinde karakola giderek aynı evde kaldığı Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) isimli arkadaşlarını öldürdüğü söyleyerek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri şahısların birinin boğazı kesilerek diğerinin ise karnından bıçaklanarak öldüğünü belirledi. Olayın ardından N.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. T.N., isimli şahıs verdiği ilk ifadesinde öldürdüğü arkadaşlarının kendisine cinsel istismarda bulunduklarını ve her ikisi de uyuduktan sonra odalarına giderek Yagubi ve Rezaei’yi bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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