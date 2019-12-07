Yabancı uyruklu şahıs 2 arkadaşını yataklarında uyurken öldürdü

-Polislerden görüntü

-Cinayetin işlendiği binadan görüntü

-Öldürülen şahısların tabutla çıkarılması

-Cenaze aracına tabutların konulması

-Cenaze aracı ve polis araçlarından görüntü



( DENİZLİ )-Yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı 2 şahsı öldürdü- Vahşi cinayette yabancı uyruklu şahıs arkadaşlarından birinin boğazını kesti diğerini karnından bıçaklayarak öldürdü DENİZLİ



- Denizli’de yabancı uyruklu şahıs aynı evde birlikte kaldığı arkadaşlarından birinin bıçakla boğazını kesip diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerinde ki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, T.N., isimli şahıs aynı evde kaldığı yabancı uyruklu 2 arkadaşı ile tartıştı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda T.N., iddialara göre bıçakla arkadaşlarının odasına girip birinin boğazını keserek diğerini ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Şahıs ardından sabah saatlerinde üstü kanlar içinde karakola giderek cinayet işlediğini söyleyip teslim oldu. T.N.’nin beyanı üzerine olay yerine giden ekipler evdeki iki kişiyi yataklarında ölü halde buldu. Ardından evde incelemeler yapan ekipler kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların cenazelerini otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.



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