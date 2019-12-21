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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yabancı uyruklu öğrencilerin 'İstiklal Marşı' coşkusu

Yabancı uyruklu öğrencilerin 'İstiklal Marşı' coşkusu

SİMAV ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

İstiklal Marşı Öğretmenler Öğretmen Konferans Öğrenciler 

-SİMAV ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 12’İN SINIF ÖĞRENCİSİ ERCAN COŞĞUN TARAFINDAN OKUNAN KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ
-SİMAV ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI TAMER ÇINKI’NIN KONUŞMASI
-SİMAV ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİSİ MERYEM BABAYEVA’NIN ŞİİR OKUMASI
-SİMAV ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’İNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İSTİKLAL MARŞINI OKUMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif’ programında, yabancı uyruklu öğrenciler tarafından okunan İstiklal marşı, dinleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Tamer Çınkı’ının açılış konuşması ve 12’inci sınıf öğrencisi Ercan Coşğun tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra, öğrenci Meryem Babayeva tarafından Mehmet Akif Ersoy’un Bülbül şiiri okundu. İstiklal marşı, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı proje kapsamında Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler tarafından okundu. İzleyenlerden büyük takdir ve alkış toplayan etkinliğin ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan fotoğraf ve ebru sergisiyle program sona erdi. Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda icra edilen programa Simav Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Resul Çatal ve Özgür Yıldız, Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün , AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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