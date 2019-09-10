Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yabancı uyruklu kadını vuran zanlı tutuklandı

Yabancı uyruklu kadını vuran zanlı tutuklandı

ADLİYEDEN GÖRÜNTÜ

Polis Akalan Pompalı Tüfek Irak 

-ZANLININ ADLİYEYE GETİRİLMESİ
-ZANLININ TUTUKLANMASI VE ARACA BİNDİRİLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yabancı uyruklu kadını pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kullandığı tüfeği olay yerine bırakarak kaçan Vedat K., dün gece polis tarafından teknik takip sonucu Çaycuma çıkışındaki köprüde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının bir süre önce cezaevinden çıktığı ve öldürdüğü yabancı uyruklu kadınla dost hayatı yaşadıkları iddia edildi.3 gün önce cezaevinden çıktıİddiaya göre, başka bir suçtan ceza alan ve 3 gün önce cezaevinden çıkığı öğrenilen Vedat K., dost hayatı yaşadığı yabancı uyruklu Ozodkho Abdıkarımova’nın yanına gitti. Kadın, hayatında başkası olduğunu ve başkasıyla evleneceğini söylemesi üzerine Vedat K.’yi kovdu. Yaşanan tartışmanın üzerine Vedat K., birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı