Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı

Yabancı uyruklu hırsızlar ikizlerin bebek arabasını böyle çaldı

-güvenlik kamerası-

Tahkikat Güvenlik Kamerası İkiz Bebekler Bebek Arabası Polis Ekipleri 

-hırsızlık anları

( BURSA )- Bursa'da dar gelirli ailenin ikiz bebeklerine ait bebek arabası ve bisikletini çalan yabancı uyruklu hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı BURSA

- Bursa'da dar gelirli ailenin ikiz bebeklerine ait bebek arabası ile bisikletini çalan yabancı uyruklu hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların güpegündüz rahat tavırları pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesinde Gülsüm ve Birol Özkalay çiftinin ikiz bebekleri için aldığı bebek arabası ve bisikleti evin giriş kısmından alarak dışarıya çıkaran kimliği belirsiz 2 hırsız elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra ikiz bebeklerini de yanlarına alarak dışarıya çıkmak isteyen çift bebek arabasıyla bisikletin koydukları yerde olmadığını fark edince şaşkına döndü. Talihsiz çift daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen 2 kişinin, Özkalay çiftinin oturdukları eve girip bebek arabası ve bir bebek bisikletini giriş katından çalarak olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken ikiz bebek sahibi çiftin maddi durumunun iyi olmadığı bebek arabasının çalınmasıyla birlikte zor duruma düştükleri öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı