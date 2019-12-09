Yabancı uyruklu genç madende hayatını kaybetti

-HASTANE MORGUNDAN GÖRÜNTÜ

-AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ

-CESEDİN İNDİRİLMESİ

-DETAYLAR



( ZONGULDAK )- 80 metreden boşluğa düşen Afgan uyruklu genç hayatını kaybetti ZONGULDAK



- Zonguldak Kilimli İlçesinde bir maden ocağında meydana gelen kazada, Yabancı uyruklu 1 işçi desen dereden 80 metre yükseklikten düşerek hayatını yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Bölüm Mahallesinde ruhsatsız bir ocakta meydana geldi. İddiaya göre, maden ocağında malzeme taşıdı sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düştü. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Abbas isimli işçinin desen dereden düşerek olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, AFAD, TTK tahlisiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekipleri maden ocağına girerek 2 saatlik çalışmanın ardından yabancı uyruklu genç çukurdan çıkartıldı. Ocaktan çıkartılan gencin cesedi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kimlik tespiti yarın yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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