Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yabancı uyruklu bir ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı İzle

Yabancı uyruklu bir ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı İzle

Yangın mahallinden görüntü

Polis Polis Ekipleri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin çalışmaları
-Olay yeri inceleme

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde, eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılan ve yabancı uyruklu bir ailenin barındığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılırken 1,5 yıl önce tahliye edilen ve mal sahibinin bilgisi dahilinde yabancı uyruklu bir ailenin barındırıldığı binada yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İlk incelemeler sonucunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle bina içinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangında maddi hasar oluşan binada inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı