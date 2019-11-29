Yabancı uyruklu bir ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı İzle

-İtfaiyenin çalışmaları

-Olay yeri inceleme



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Efeler ilçesinde, eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılan ve yabancı uyruklu bir ailenin barındığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılırken 1,5 yıl önce tahliye edilen ve mal sahibinin bilgisi dahilinde yabancı uyruklu bir ailenin barındırıldığı binada yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İlk incelemeler sonucunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle bina içinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangında maddi hasar oluşan binada inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

