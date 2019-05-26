Yabancı uyruklu aileler arasında kavga



- Afyonkarahisar’da iki yabancı uyruklu aile arasında gerginlik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bolvadin ilçesinde yaşayan iki yabancı uyruklu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve baltaların çekildiği olay, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

