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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Yabancı uyruklu aileler arasında kavga

Yabancı uyruklu aileler arasında kavga

-Kavga anından detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Karahisar 


- Afyonkarahisar’da iki yabancı uyruklu aile arasında gerginlik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bolvadin ilçesinde yaşayan iki yabancı uyruklu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve baltaların çekildiği olay, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.
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