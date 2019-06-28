Yabancı turistlere İngilizce afişli uyarı

-Sokakta yürüyen turistler

-Denize giren turistler

-Suat Esin röp.



( MUĞLA ) MUĞLA



- Marmaris’te, kaçak tur satışıyla mücadele kapsamında TÜRSAB Marmaris tarafından kentin 6 farklı noktasına İngilizce yazılı bilgilendirme afişleri asıldı. “Paranızı ve zamanınızı riske etmeyin. Turlarınızı yetkisiz yerlerden almayın. Tehlikenin farkına varın. TÜRSAB üyesi acentaları tercih edin.” yazılı afişlerle kaçak tur satışlarının önüne geçilmek isteniyor. Muğla’nın Marmaris ilçesinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu kaçak tur satışlarına yönelik farklı bir çalışma başlattı. Kentin işlek ve yabancı turistlerin güzergahı olan noktalara kaçak tur satışı hakkında İngilizce bilgilendirme afişi astı. İngilizce ‘Dikkat’ başlığı ile başlayan “Paranızı ve zamanınızı riske etmeyin. Turlarınızı yetkisiz yerlerden almayın. Tehlikenin farkına varın. TÜRSAB üyesi acentaları tercih edin.” yazılı afişlerin asılmasıyla kaçak tur satışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. “Afişlerin faydası olacaktır” Konuyla ilgili TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, göreve geldikleri 11 aylık süre zarfı boyunca kaçak tur satışlarıyla mücadele ettiklerini belirterek; “Kaçak tur satışlarıyla ilgili mücadelemizi göreve geldiğimiz 11 aylık süre zarfında sürdürdük. Bunu biz biliyoruz ama yabancı turistler bilmiyorlar. Yani sahilde gezerken, bir stantta tur aldıklarında bunun yasal olduğunu düşünebilirler. Oturduk düşündük, taşındık dedik ki böyle bir uygulama yapalım. İngilizce bilgilendirme yaptık, şuanda 7 afişimiz var. Afişlerimizin 6’sını asmış bulunmaktayız. Yabancı turistler bu afişleri mutlaka okuyacaklardır. Bir nebze de olsa faydası olacaktır. Bunun asıl amacı üç gün, beş günlük değil. Sezon boyunca asıldığı noktalar değiştirilmek suretiyle şehrin çeşitli yerlerinde asılı kalacak.” dedi.

(RT-MB-

