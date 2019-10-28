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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yabancı turist sahte para ile alışveriş yapmak istedi, satıcının dikkatinden kaçamadı

Yabancı turist sahte para ile alışveriş yapmak istedi, satıcının dikkatinden kaçamadı

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Polis Alışveriş Polis Ekipleri 

-Şahsın ekip aracına bindirilmesi
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim'de Fas uyruklu bir kişi, alışveriş yaptığı çanta satıcısına sahte parayla ödeme yaptı. Durumu fark eden satıcı, şahsı polis ekiplerine teslim ederek şikayetçi oldu. Olay, Beyoğlu Taksim’de yaşandı. Çanta satıcısı olan Hüseyin Deniz’den alışveriş yapan Fas uyruklu Bailoul A., çanta satın almak istedi. Çantanın ücretini ödeyen Fas uyruklu şahıs, 50 Euro vererek çantayı aldı. Daha sonrasında Hüseyin Deniz, para üstünü vereceği sırada, şahsın verdiği paranın sahte olduğu anladı. Durumu fark eden satıcı, sahsı polis ekiplerine teslim ederek şikayetçi oldu.“Baktım, para sahte çıkınca polise getirdim” Fas uyruklu müşteriyi polise teslim ettiğini dile getiren çanta satıcısı Hüseyin Deniz, “Çanta satıyordum. Bana parayı verdi. Ben de bozup üstünü vereceğim. Fakat para sahte çıkınca polise getirdim” ifadelerini kullandı.
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