Yabancı plakalı minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti

-Zulanın içinde sigaralar

-Ele geçen sigara ve içkilerin bir kısmının resimleri

-Kaçakçılık şube yazısı

-Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da Gürcistan plakalı bir minibüste yapılan aramada aracın taban ve tavan kısmına zulalanmış gümrük kaçağı 3 bin 196 paket sigara ile 78 şişe içki ele geçerken, olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu kara yolunda yaptıkları operasyonda Gürcistan plakalı bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, aracın taban ve tavan kısmına yapılan zula bölmelere saklanmış vaziyette 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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