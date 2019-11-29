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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yabancı plakalı minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti

Yabancı plakalı minibüsün zulasında 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe içki ele geçti

Polisin minibüsün zulasını sökmesi

Akalan Sigara Kaçakçılık Kaçak Sigara Kaçak İçki 

-Zulanın içinde sigaralar
-Ele geçen sigara ve içkilerin bir kısmının resimleri
-Kaçakçılık şube yazısı
-Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da Gürcistan plakalı bir minibüste yapılan aramada aracın taban ve tavan kısmına zulalanmış gümrük kaçağı 3 bin 196 paket sigara ile 78 şişe içki ele geçerken, olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu kara yolunda yaptıkları operasyonda Gürcistan plakalı bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, aracın taban ve tavan kısmına yapılan zula bölmelere saklanmış vaziyette 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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