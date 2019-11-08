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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yabancı öğretmenler Germencik'te - AYDIN

Yabancı öğretmenler Germencik'te - AYDIN

- Ziyaretçilerin Kaymakamlıkta karşılanma görüntüleri - Ziraretçilerin Kaymakam Ayhan Işık ile sohbet görüntüleri - Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ın açıklamaları - Germencik Kaymakamlığı önünde toplu fotoğraf çekilmeleri - Ziyaretçilerin Germencik Belediyesinde karşılanma görüntüleri - Ziraretçilerin Germencik Belediye Başkanı ile sohbet görüntüleri - Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ın açıklamaları - Ziyaretçilerin Germencik Belediyesi önünde toplu fotoğraf çekilmeleriYabancı öğretmenler Germencik'teAYDIN (AA) - Erasmus programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğretmenler, Germencik'e geldi.Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu tarafından yürütülen "You and Me Through Art To Better Future Erasmus + Programı" kapsamında Polonya, Portekiz ve Letonya'dan Türkiye’ye gelen öğretmenler, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi’yi makamlarında ziyaret etti.Gazetecilere açıklama yapan Işık, Avrupa ülkeleri öğrenci ve öğretmenleriyle karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu söyledi.

Öndeş ise bu tür projelerini önemsediklerini belirterek yurt dışından gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

İsaf Yurt Dışı Öğretmenler Öğretmen 

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