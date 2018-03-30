Yabancı öğrencilerin mektupları Mehmetçik'e ulaştı - EDİRNE
- Öğrencilerin mektup yazması - Askerlerin mektupları okumasıYabancı öğrencilerin mektupları Mehmetçik'e ulaştı - Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Çalışkan: - "Mektuplar askerimize ulaştı. Mektupları tek tek okumuşlar. Öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür edip selam gönderdiler"EDİRNE (AA) - Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, dernek üyesi yabancı öğrencilerle birlikte düzenledikleri "Uluslararası Öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiklere Bi Dünya Mektup" kampanyası kapsamında gönderilen mektupların askerlere ulaştığını belirterek, "Mektupları tek tek okumuşlar. Öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür edip selam gönderdiler." dedi. Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 'de eğitim gören yabancı öğrencilerin kahraman Türk askerine destek vermek için yazdıkları mektupların Mehmetçik'in teslim aldığını belirtti. Çalışkan, askerlerin mektupları tek tek okuduğunu ve bununla ilgili derneğe bir video gönderdiklerini ifade etti. Yabancı öğrencilerin her zaman Türkiye'nin destekçisi olduğunu vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:"Afrin'de büyük bir mücadele veren Mehmetçik'e destek amacıyla farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz mektup yazdı. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yanında olduklarını hissettirmek amacıyla yaptığımız mektup kampanyasına dünyanın farklı noktalarından ülkemize gelen yabancı öğrenciler destek verdi. Duygularını kağıda döktükleri mektupları cepheye gönderdik. Mektupları askerimize ulaştı. Mektupları tek tek okumuşlar. Öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür edip selam gönderdiler. Allah askerimizden razı olsun. Her zaman onların yanındayız."