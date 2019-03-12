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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı Haberi

Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı Haberi

Hazırlanan videoda Türk bayrağı ve rektörlükten görüntü

Sosyal Medya Şehit Öğrenciler Rektör 

-Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması
-Son kıtayı öğrencilerin hep birlikte okuması

( KAYSERİ )- Kayseri'de öğrenim gören Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle kısa video hazırladı- Kayseri'nin tarihi ve turistik bölgelerinde çekilen videoda öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu KAYSERİ

- İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde Kayseri'de öğrenim gören Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerinde çektikleri video ile İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma-Uygulama Merkezi (TÖMER) Türk Dünyası öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle kısa bir video hazırlandı. Tarihteki tüm şehitlere ithafen hazırlanan ve 3 dakika 51 saniye süren videoda Ahıska, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tataristan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Türkiye, Kırım, Özbekistan, Afganistanlı öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Öğrencilerin hazırladığı video sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
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