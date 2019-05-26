Yabancı öğrenciler, Türk kültürünü 'Halk Oyunları' ile öğreniyor Haberi

--davul ve klarnet detay

--öğrenciler ve yurt müdürü röp

--genel ve detay



( ELAZIĞ ) Yabancı öğrenciler, Türk kültürünü "Halk Oyunları" ile öğreniyor- Elazığ’a farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kaldıkları yurtta açılan halk oyunları kursuna katılarak, hem Elazığ'ın hemde Türkiye'nin kültürünü öğrendi ELAZIĞ



- Elazığ’a farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kaldıkları yurtta açılan halk oyunları kursuna katılarak, hem Elazığ'ın hemde Türkiye'nin kültürünü öğrendi KYK Elazığ Ömer Bilginoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından yurtta kalan yabancı uyruklu öğrenciler için halk oyunları kursu açıldı. Yaklaşık 2 aydır devam halk oyunları kursunda Pakistan, Mısır, Suriye ve Nijerya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci, halk oyunu öğrendi. Öğrendikleri halk oyunlarını davul ve zurna eşliğinde oynayan öğrenciler, yaşadıkları şehrin kültürünü tanımaya çalıştı. Büyük bir çaba sarf eden öğrenciler öğrendikleri Elazığ’ın yöresel halk oyunlarını ustalıkla oynamaya başladı.

“Arkadaşlarıma ve aileme bu oyunları öğreteceğim” Pakistan’dan Elazığ’a gelen ve Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliğinde okuyan Majıt Ur Rehman Yusufzai, “Elazığ halk oyunlarını çok seviyorum. Yurt müdürümüze bize böyle bir imkan verdiği için teşekkür ederim. Temir Ağa halk oyunu bize öğrettiği için ve bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben bu oyunu çok sevdim, çok eğlenceli oldu. Gelecekte Pakistan’a gidince arkadaşlarıma ve aileme bu oyunları öğreteceğim” dedi.

Türkiye’de 7 senedir yaşayan ve üniversiteyi kazandıktan sonra KYK yurduna yerleştiğini dile getiren Suriyeli Abdülkadir Allito, “ Ben Suriye’de de halk oyunları oynamıştım çok benzer var özellikle giyim konusunda”ifadelerini kullandı. Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Mısırlı Abdalla Mohy Lotfy Salem'da , “Burada hak oyunları öğreniyoruz. Kıyafetleri çok güzel Mısır halk oyunlarına benzemiyor, ancak çok eğlenceli"şeklinde konuştu.

"Yaşadıkları yerin kültürü hakkında bilgi sahihi olsunlar istedik" Yurtta Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı uyruklu öğrencilerinde kaldığını dile getiren Yurt Müdürü Kayahan Topal, “Malum halk oyunları o yörenin yaşam kültürünü ve tarihini yansıtır. Bu öğrencilerimiz yarın ülkelerine gittiği zaman Türkiye ve Elazığ hakkında bir kültür hakkında bilgi sahibi olsunlar diye farklı bir etkinliğe imza atalım dedik ve halk oyunları kursumuzu iki ay önce başlattık. İçlerinde Suriyeli, Pakistanlı, Mısırlı, Afganistan ve Nijerya’dan gelen öğrencilerimiz vardı. Belli bir grubun bugün sınavları olduğu için bugün aramızda olamadılar ama çoğunluk buradaydı. Çok eğlendiler çok sevdiler. Bizler de bu imkanı sunduğumuz için son derece mutlu olduk. İnanıyorum ki onlar yarın ülkelerine gittiklerinde Elazığ halk oyunları hakkında övgüyle bahsedeceklerdir” diye konuştu.

(CK-HİV-

