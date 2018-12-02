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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yabancı öğrenciler ile engelliler birlikte eğlendi

Yabancı öğrenciler ile engelliler birlikte eğlendi

Engelliler ve öğrencilerden detay

Yöresel Kıyafet Dans Gösterisi Öğrenciler Tekerlekli Sandalye 

-Engellilerin dans gösterisi
-Öğrencilerin şiir okuması
-Mehmet Yaşar ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyesi engelliler ile yabancı uyruklu üniversite öğrencileri yaptıkları aktiviteler ile birlikte eğlendi. Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde "Paylaşmaya engel yok" etkinliği düzenledi.
Yerli ve yabancı üniversite öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte tekerlekli sandalye dans gösterisi ve şiir dinletisi gibi birçok etkinlik yapılarak engelliler ile üniversite öğrencilerinin kaynaşması hedeflendi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Yaşar, “Etkinliğimizin temel amacı, ‘Paylaşmaya engel yok’ kavramını canlandırmaktır. Özellikle üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup ile engelli arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Bu arkadaşlarımız, engelli arkadaşlarımızın sorunlarını, dertlerini paylaşıyorlar. Bunun yanı sıra engelli arkadaşlarımız tekerlekli sandalye dansı gösterisinde bulundular. Yabancı öğrenciler de kendi milletlerine ait yöresel kıyafetlerini giyerek, Türk şarkıları ve şiirleri okudular. Afganistan, Azerbaycan, Somali ve Türkmenistan’dan öğrenciler katıldı.
Türk öğrenciler de etkinliğimize katıldı.
Kendimizi bir kutuptan çıkartarak, engelli dünyasını genişletmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikleri her yıl 2 defa gerçekleştiriyoruz. Böyle etkinlikler bizim gibi engelliler için büyük moral oluyor” dedi.
Etkinlik sayesinde engelliler ile üniversite öğrencileri arasında güzel etkileşimler yaşandı.
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