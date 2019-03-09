Yabancı kadınların mutlu günü

-Etkinlikten görüntüler

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız'ın açıklamaları



( ESKİŞEHİR )- Yabancılardan oluşan amatör bir müzik grubu konser vererek Türkçe eserleri seslendirdi ESKİŞEHİR



- Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Eskişehir’de yaşayan yabancı kadınlara yönelik bir eğlence programı düzenlendi.

Türk Dünyası Bilim, Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen organizasyonda, yabancılardan oluşan amatör bir müzik grubu konser vererek, Türkçe eserleri seslendirdi. Etkinliğe aileleri ile birlikte katılan yabancı kadınlar, unutulmaz bir gün geçirdi. Ellerindeki Türk bayrakları müziklere eşlik eden ziyaretçiler, düzenlenen organizasyon sebebiyle emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler. "Kadınlarımız; sevginin, edebin, marifetin anahtarları ve öğretmenleri" Etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, farklı milletlere mensup insanlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Her milletten insana bağrını açan, her millete kucağını açan Türkiye’nin ve Eskişehir’in misafirperverliğini tekrar gözler önüne seriyoruz. Onun için buradayız. Eskişehir’de özellikle Iraklı Türkmen kardeşlerimiz çok. Suriyeli Türkmen kardeşlerimiz var. İranlı kardeşlerimiz var. Yüzlerce millete hizmet etmenin, yüzlerce millet ile bir arada olmanın onuruyla beraberiz. Böyle bir atmosferin oluşmasına imkan tanıyan herkese çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız; sevginin, edebin, marifetin anahtarları ve öğretmenleri. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini diliyoruz. Buna vesile olabilirsek ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.



