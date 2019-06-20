“Yabancı dile önem veriliyor ama atılan adımlar yetersiz”

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( İSTANBUL )- 21. Yüzyılda yabancı dilin önemine vurgu yapıldı İSTANBUL



- Beykent Üniversitesi tarafından düzenlenen “21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretim Dili İngilizce Olan Yükseköğretim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Sempozyumu”nda konuşan Öğr. Gör. Irmak Türk, “Türkiye’de yabancı dile önem verildiğini fakat atılan adımların yetersiz olduğunu söyledi.



Öğrencilerin 21.yüzyıldaki becerilerine ve bu becerilerin önemi dair farkındalık kazandırmak için alınan Beykent Üniversitesi “21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretim Dili İngilizce Olan Yükseköğretim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi” adlı sempozyum düzenledi.

Üniversite ortamında eğitimi İngilizce olan programlarda öğrencilerin kendilerini nasıl geliştirebileceğine dair fikir üretebilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona pek çok üniversiteden de konuşmacılar katıldı.

Özellikle hazırlık okuyan öğrencilere bölümlerine geçtiklerinde İngilizcelerini geliştirmeleri için tavsiyelerin verildiği konuşmalarda, yabancı dil için atılması gereken adımlara da değinildi. “Öğrenciler 21. Yüzyılda farklı becerilere sahip olmalı” Seminerde konuşan Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Irmak Türk, “21.yüzyılın gerektirdiği farklı beceriler var. Öğrencilerimiz, bu becerilerle dil becerilerini nasıl bağlıyorlar ya da bağlayabiliyorlar mı bununla ilgili bir sempozyum gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye’de yabancı dil ile ilgili eksikliklere ve bununla ilgili olarak yapılması gerekenlere de değinen Öğr. Gör. Irmak Türk, “Türkiye’de yabancı dile önem veriliyor. Herkes yabancı dilin çok önemli olduğunu söylüyor ama bununla ilgili çok önemli adımlar atılmıyor. Gereken adımlar atılsa bile motivasyondan veya farklı sebeplerden dolayı çok fazla buna bir karşılık bulamıyoruz. Burada konusuna hakim uzmanlar, profesörler, mesleki yaşamlarında İngilizceyi iyi kullanan insanlar var ve bizlerle tecrübelerini paylaşacaklar. Bu yüzden bu insanlarla öğrencilerimizi bir araya getirmek istedik. İki tarafın da birbirinden alacağı bilgiler vardır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Yabancı dil eğitimi için motivasyon çok önemli” Son olarak öğrencilerin en büyük motivasyonlarının bölümlerini İngilizce okumak ve bu avantajın farkında olmaları gerektiğine değinen Türk, öğrencilerin motivasyonlarını kendilerinin sağlamasını gerektiğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

