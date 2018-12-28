Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı - ORDU

Yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı - ORDU

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerinin yem bırakma çalışmalarından detaylar - Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır'ın konuşması Ordu 'da yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldıORDU (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Kentte havaların soğumasından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince il genelinde programlı bir şekilde devam ediyor. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, Ulubey ilçesi Sayacabaşı mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının artması ile birlikte yaklaşık 70 santimetreye ulaşan kar nedeniyle orta kesimde yemleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Bu yemleme çalışmalarını yaparken özellikle kanatlı hayvanların yemlenmesi ile ilgili ilk etapta kanatlı yemlenmesine başladık" diyen Hıdır, şöyle konuştu:"Bununla ilgili yemleme çalışmalarımızı bölgemizde dört ekip halinde arttırarak sürdürüyoruz. İki gündür yaklaşık 5 tona yakın yemleme yapıyoruz. Şehirlerimizde özellikle sokak hayvanları ve kanatlılar için yine vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, pencere kenarlarına, park bahçelere de yem bırakarak, sokak hayvanlarını, kedileri, köpekleri yemlemesini bekliyoruz, duyarlı olunmasını istiyoruz. Şu anda zor durumda olan serçe, güvercin, kara tavuk, öter ardıç gibi zor durumda olan çalılıklardaki hayvanlara yemleme yapıyoruz. Devamında ise yırtıcılarla ilgili yemleme çalışmalarımızı yapacağız."

Köpek Kar Yağışı Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı