Yaban keçisini özel güvenlik görevlileri kurtardı - ARTVİN
- Yaban keçisine köpeklerin saldırması - Özel güvenlik görevlisi Fatih Yıldırım'ın yaban keçisini köpeklerden kurtarmaya çalışması - Yaralı yaban keçisinin Doğa Koruma Milli Parklar şubesi yetkililerine teslim edilmesi - Yaralı yaban keçisinin koruma altına alınarak tedavi edilmesiYaban keçisini özel güvenlik görevlileri kurtardı - Artvin 'de köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisi, Deriner Barajı'ndaki özel güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldıARTVİN (AA) - Artvin 'de köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisini özel güvelik görevlileri kurtardı.Kentteki Deriner Barajı mevkisinde bulunan yaban keçisi, bölgedeki köpeklerin saldırısına uğradı.Durumu fark eden özel güvenlik görevlisi Fatih Yıldırım, arkadaşlarından yardım isteyerek, köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.Hayvanın yaralandığını fark eden Yıldırım, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yaban keçisi tedavi altına alındı.Yetkililer, 3 yaşında olduğu tespit edilen yaban keçisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ardından doğaya salınacağını kaydetti. Yaban keçisini köpeklerden kurtaran Yıldırım, yaptığı açıklamada, Deriner Barajı'nın güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevlisi olduğunu ifade ederek, "Görev başındayken bu durumla karşılaştım. Bu bir insanlık görevi, ben görevimi yaptım. Gerçi hangi güvenlikçi arkadaşım olsa aynısını yapardı. Yaban keçisinin hayatının kurtulması beni çok mutlu etti." dedi.
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