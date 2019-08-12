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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaban keçisi sürüsü kameralara yansıdı

Yaban keçisi sürüsü kameralara yansıdı

keçilerin görüntüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

Kayalı Ağaçlı Kamera Muhabir Keçi 


- Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Yıldızkaya Mahallesi kırsalında yaban geçi sürüsü kameralara yansıdı. Erzurum Valisi Okay Memiş’in Yıldızkaya Mahallesi’ndeki Kivi mağaralarındaki incelemelerini takip eden İHA muhabiri kırsaldaki yaban keçi sürüsünü an be an görüntüledi. Denizden iki bin metre yüksekte bulunan kayalık ve sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda, bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşayabilen yaban keçileri ilginç ve renkli görüntü oluşturdu. (ŞG-AT)
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