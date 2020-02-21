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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor Haberi

Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor Haberi

Belediye ekiplerinin ormanlık alana yemlik yerleştirmesi

Güzergah Yaban Domuzları Ormanlı Trol 

-Yemliklere yiyecek konulması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum'da, yaban domuzları için Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından doğaya yemlikler yerleştirilip içerisine pazar atıkları koyuluyor. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için, yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı.
Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet Mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler çoğaltılarak yarımada genelinde yaban domuzlarının yoğun yaşadığı doğal alanlara yerleştirilmeye devam edecek.
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