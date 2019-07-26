Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaban domuzları badem ağaçlarına dadandı Haberi

Yaban domuzları badem ağaçlarına dadandı Haberi

tahrip olan badem ağaçları

Tarım Yaban Domuzları Gesi 

-kırılan badem ağaçları
-yere düşen ham bademler
-Ateş'in konuşması
-domuz arşivi
-
-görüntü_yaban_domuzlari_badem_agaclarini_tahrip_etti başlığıyla merkeze gönderildi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçeleri arasında bulunan Yavuz mezrasında yaban domuzları, 17 dönümlük badem ağaçlarını talan etti. Yaklaşık 200 bin liralık kaybı olan çiftçi, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. Silvan ve Kulp ilçesi arasında bulunan Yavuz mezrasında çiftçilerin başı, son günlerde arazilerine dadanan yaban domuzlarından dolayı dertli. Son günlerde özellikle badem ağaçlarına dadanan domuzlar, yüzlerce ağacın kırılmasına neden oldu. Son olarak çiftçi Fariz Ateş'in 17 dönümlük arazisine dadanan yaban domuzları, yaklaşık 200 bin liralık kaybın yaşanmasına neden oldu. Konu ile ilgili konuşan Ateş, "Yaban domuzları, tarımsal alanı olan bütün ürünleri yok ediyor. Köyde bütün bağ ve bahçelere maddi hasar veriyor. 17 dönümlük badem ağaçlarının hepsi talan oldu. 200 bin liraya yakın zararım var. Badem ağaçları için aldığım krediler halen duruyor. 6 yıldan beridir ilk defa verim alacaktım, onu da domuzlar talan etti. Biz arazi sahipleri operasyon bölgesinde olduğumuz için kendimiz domuzları avlayamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı