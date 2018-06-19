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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Xi Jinping İle Kim Jong-un Görüştü Haberi

- Xi Jinping İle Kim Jong-un Görüştü Haberi

Xi Jinping, Kim Jong-un'u karşılıyor

Alışveriş Bild Başkent 

-Xi Jinping ve Kim Jong-un ülke heyetleriyle tokalaşıyorlar
-Xi Jinping konuşma yapıyor
-Kim Jong-un konuşma yapıyor
-detay

( PEKİN ) - Xi Jinping ile Kim Jong-un görüştü PEKİN

- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur'da geçen hafta yaptığı tarihi görüşmenin hemen ardından Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri, Mart ayından bu yana Çin'e üçüncü kez geldi. Xi Jinping, Kim'i başkent Pekin'in merkezinde yer alan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törenle karşıladı. Görüşmede iki lider, ikili işbirliği ve Kore Yarımadası'ndaki son durum üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada iki liderin Kore Yarımadası'ndaki barış ve istikrar eğilimini güçlendirerek, küresel ve bölgesel barış, istikrar, refah ve kalkınmaya katkı yapma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.

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