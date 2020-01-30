- Wuhan’daki ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor

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( PEKİN ) PEKİN



- Çin’in Wuhan şehrinde korona virüsü hastalarını tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor. Korona salgını nedeniyle Çin’in karantina altına alınan bölgesinde bulunan Wuhan kentinde hastaları tedavi etmek için yapılmaya başlanan ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor. Pazar günü başlanan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin süratle tamamlanıp 5 Şubat’ta açılması düşünülüyor. Kurulan hastanelerin korona salgının son bulmasının ardından yıkılacağı belirtildi. Öte yandan, Çin’de salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükseldi.



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