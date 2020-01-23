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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Wuhan’da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı İzle

- Wuhan’da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı İzle

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( WUHAN ) WUHAN

Karantina Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Corona Virüsü Trol 


- Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17’ye, toplam vaka sayısı da 571’e çıktı. İlk olarak ülkenin Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı. Çin’in Wuhan kentinde, toplu taşımaların iptal edildiği ve dış hatlara uçuşların askıya alındığı açıklandı. Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısının ise 17 olduğu toplam vaka sayısının ise 571’e çıktığı ifade edildi. Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı.
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