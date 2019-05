- WHO: 'Yemen'de 7,4 Milyon Çocuk Yetersiz Besleniyor'

- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen'de 5 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle 7,4 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yemen ofisince Twitter'dan yapılan açıklamada, Yemen'de devam eden savaş ve ekonomik krizin gıda güvensizliğinin en önemli nedeni olduğunu, bu yüzden 7,4 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip bildirildi.

Açıklamada, WHO, şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu olan çocukların tıbbi komplikasyonlarla tedavisinin desteklenmesinin teknik ortağı Dünya Bankası ile gerçekleştirdikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, 19.7 milyon insanın sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı ancak Dünya Bankasının desteğiyle hastanelerin yüzde 73'ünün işletme kapasitesini koruduğu ifade edildi.