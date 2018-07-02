- WHO: “Hudeyde’de Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor”



- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’in liman kenti Hudeyde’de kolera vakasında artış yaşandığını, şehirdeki sağlık koşullarının kötü durumda olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen’in Hudeyde kentinin bir çok bölgesinde şüpheli kolera vakası ile yetersiz beslenme vakalarının sayısında artış tespit edildiğini ve şehrin sağlık açısından ülkedeki en kötü bölge olduğunu açıkladı.

Zagaria, Yemen'de WHO Temsilcisi Dr. Nevio Zagaria, hastanelere gidemeyenler için ambulans gönderilmesi konusunda desteğin sürdüğünü ifade etti.

Ülkenin kaderinin uluslararası alanda tartışılmaya devam erken Hudeyde kentindeki tehlikenin gün geçtikçe arttığını söyleyen Zagaria, gerçeklerin göründüğünden çok daha kötü durumda olduğunu ifade etti.

Zagaria, Yemen’deki sağlık sisteminin oldukça zyaıf olduğuna dikkat çekerek bu nedenle vakalarına artmasının kapasiteyi aşacağını söyledi.



Öte yandan, Yemen’de hükümeti destekleyen koalisyon güçleri Hudeyde kentini Husilerden almak için operasyon başlatmıştı.

