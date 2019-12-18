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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
WEFA, 957 öğrenciyi kışlık yardımlarla sevindirdi - AĞRI

WEFA, 957 öğrenciyi kışlık yardımlarla sevindirdi - AĞRI

- WEFA'dan, Ağrı 'daki öğrencilere kışlık kıyafet ev bot yardımı - Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın öğrencilere ayakkabı ve botlarını giydirmesi - WEFA gönüllülerinin yardımları dağıtması - Belediye Başkanı Sayan'ın gazetecilere açıklamada bulunması - İstanbul WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün'ün gazetecilere açıklamada bulunmasıAĞRI (AA) - WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Ağrı 'daki 957 öğrenciye kışlık kıyafet ve bot yardımında bulundu.Türkiye'nin farklı illerinde öğrencilere kışlık kıyafet ve bot yardımı yapan WEFA ekibi, Ağrı 'daki ilkokul öğrencileriyle buluştu. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ında katıldığı programda, öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve ayakkabı dağıtıldı.Sayan, yardımların dağıtılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'dan Ağrı 'ya gelerek çocuklara kışlık yardımda bulunan gönüllülere teşekkür etti. Çocukların masum dünyasına dokunup onları mutlu etmek için herkesin seferber olması gerektiğini ifade eden Sayan, şöyle konuştu:"Ülkemiz bir ve beraber olunca çok daha güzel oluyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden Almanya'ya ikamet edip orada yaşayan işçi kardeşlerimiz ve ailelerinin Ağrı 'daki çocukları düşünüp yardım dağıtmak için buralara kadar geliyorlarsa demek ki kimse bu ülkeyi bölemeyecektir. Bu öğrenciler de kendi vatanlarına sahip çıkacaklardır."İstanbul WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün de Türkiye'de kış kampanyası dolayısıyla 10 farklı ilde 11 bin öğrenciye bot ve kıyafet hediye ettiklerini anlattı. Almanya'daki hayırseverlerin yaptığı bağışları öğrencilere ulaştırdıklarını aktaran Yenigün, ailelere de erzak yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Öğrenciler Hayırseverler 

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