'WeAreNATO' kampanyası lansman etkinliği (3) - İZMİR Video
"WeAreNATO" kampanyası lansman etkinliği (3) - İZMİR - NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem'in konuşmasıİZMİR (AA) - İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir 'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.Türkiye'nin NATO'ya katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat tarihi dolayısıyla bugün gerçekleştirilen kampanyanın lansmanı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım