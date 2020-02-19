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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
'WeAreNATO' kampanyası lansman etkinliği (2) - İZMİR Video

'WeAreNATO' kampanyası lansman etkinliği (2) - İZMİR Video

"WeAreNATO" kampanyası lansman etkinliği (2) - İZMİR "WeAreNATO" kampanyası etkinliği - İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir'ın konuşmasıİZMİR (AA) - İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir 'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.Türkiye'nin NATO'ya katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat tarihi dolayısıyla bugün gerçekleştirilen kampanyanın lansmanı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı. (2)

İletişim Lansman 

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