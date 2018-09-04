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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Water City 2, vizyonda

Water City 2, vizyonda

Çekilen klipten detaylar

( SİVAS )- Sivas’ın Suşehri ilçesindeki şifalı çamuru tanıtmak isteyenlerin, Afrika belgeseli anlatımıyla çektiği mizahi video sosyal medyada binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenince o videonun 2. si yayınlandı SİVAS

Sosyal Medya Afad Belgesel 


- Sivas’ın Suşehri ilçesindeki şifalı çamuru tanıtmak isteyenlerin, Afrika belgeseli anlatımıyla çektiği mizahi video sosyal medyada binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenince o videonun 2. si yayınlandı. Sivas'ın Suşehri ilçesindeki üç kafadar arkadaş, ilçe sınırları içerisinde Kılıçkaya Baraj Gölü çevresindeki şifalı olduğu düşünülen çamura dikkat çekmek için ilginç bir video çekmişti. İki kişi çamurda yüzerken videoyu çeken arkadaşları ise belgesel anlatımıyla videoya eşlik etmiş, anlatımda Afrika’da çekilen belgesellere benzetilmeye çalışılan mizahi video sosyal medyada büyük bir ilgi görmüştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video binlerce kişi tarafından da izlenmişti. Çektikleri ilk video büyük bir beğeni toplayınca aynı kafadar iki kişi bu seferde o videonun devamı olarak Water City 2’yi çekti. Çektikleri ilk video da olduğu gibi ikinci video da izleyenlerden büyük bir beğeni topladı.
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