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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Vuslatın 746. yılında Mevlana anıldı İzle

Vuslatın 746. yılında Mevlana anıldı İzle

Etkinlikten detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Vuslat Etiler Tasavvuf 


- Kağıthane Belediyesi, vefatının 746. yılında Mevlana’yı andı. Mevlana’nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Sultan Selim Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Kâğıthaneli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Emre Ermiş’in sahne aldığı gecede Hz. Mevlana ve Yunus Emre gibi tasavvufun simge isimlerinin şiirlerinin bestelendiği eserler seslendirildi. Gecede Hz. Mevlana’nın sözleri ve hayatından kesitler de zaman zaman seyirciyle paylaşıldı. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.
Başkan Öztekin, burada yaptığı konuşmada, “Mevlana'nın 'Sevgide çekilen cefada binlerce vefâ vardır' sözünden ilham alarak bu şehre hizmet ediyoruz. Kağıthanemize, İstanbulumuza olan vefa duygumuz; bizleri daha çok çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya sevk ediyor. Mevlana'nın öğretileri, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala anlamını korumakta. Yeni nesillerin de bu anlamı idrak etmelerini sağlamalı, Mevlana'yı anlatmalı, öğretilerini yaşatmalıyız. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

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