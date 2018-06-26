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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Vurularak yakalanan sabıkalı hastanede hayatını kaybetti İzle

Vurularak yakalanan sabıkalı hastanede hayatını kaybetti İzle

Arşiv

Hastane Akalan Hapis Cezası Harekete Geç Polis Ekipleri 

--Olay yeri
--Polis ekiplerinin çalışmaları
--Hastane
--Genel ve detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması olan ve yapılan ‘dur’ ihtarına ateşle karşılık verince vurularak ağır yaralanan sabıkalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efeler İlçe Merkezi Ata Mahallesi’nde meydana gelen olayda, değişik suçlardan sabıkası ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen müteahhit Şerafettin Y.’yi takibe alan polis ekipleri şahsı yakalamak için harekete geçti. Ata Mahallesi’nde şahsın ikametine yakın bölgede polis ekipleri Şerafettin Y.’yi yakalamak istedi. Kendisine yapılan ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Şerafettin Y., polislere beylik tabancası ile ateş edince polis de ateşle karşılık verdi. Göğsünden vurulan Şerafettin Y. olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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