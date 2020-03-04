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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Vurulan göçmen yaşadıkları anları anlattı

Vurulan göçmen yaşadıkları anları anlattı

GÖÇMENLER RÖPORTAJ

Hastane Güvenlik Güçleri Kamera Plastik Mermi Saldırı 

-YARALI HALDE DETAY
-HASTANEYE GETİRİLME

( EDİRNE ) EDİRNE

- Yunanistan güvenlik güçleri tarafından ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı topluluğun içerisinde bulunan ve mermiyle yaralanan göçmen yaşadıkları anları anlattı. Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısının arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek göçmen yaralandı. Yaralı göçmenler ambulanslarla Edirne'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen göğüs bölgesinden yaralanan göçmen hayatını kaybetti. "Yunanistan polisleri ateş açtı" Hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu olan diğer göçmenler, yaşadıkları anları anlattı. Suriyeli olduğunu söyleyen göçmen Yunanistan polisi tarafından göçmen topluluğuna ateş edildiğini söyledi.

Sağ bacağına isabet eden merminin bacağının önünden girip arka kısmından çıktığını göstererek, Yunanistan'a tepki gösterdi. Topuk kısmından ve kolundan vurulan diğer göçmenler de yaralanan bölgelerini kameraya gösterdi. Pazarkule'de Yunanistan güvenlik güçleri tarafından göçmenlere saldırılar zaman zaman devam ediyor. (SU-
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