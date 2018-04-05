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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vurgun yiyen deniz patlıcanı avcısı hayatını kaybetti

Vurgun yiyen deniz patlıcanı avcısı hayatını kaybetti

İskeleye getirilen Murat İnan’ın cenazesinin tabuta konulmasına ait detaylar

Balıkçı Teknesi Cenaze 

-Cenazenin morga sokulmasına ait detaylar

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, avlanması yasak olan deniz patlıcanı için dalgıç kıyafetleriyle 30 metreye dalan balıkçı, vurgun yiyerek hayatını kaybetti. Bir ay önce Samsun’dan Ayvalık'a geldiği öğrenilen 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk sahibi Murat İnan, bu sabah 5 arkadaşıyla birlikte bir balıkçı teknesiyle Altınova’da denize açıldı. Yasak olan deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere denize dalan Murat İnan, suyun altında 30 metredeyken vurgun yedi. Arkadaşlarının durumu fark etmesiyle baygın bir halde su yüzüne çıkarılan Murat İnan, içinde bulunduğu balıkçı teknesiyle limana getirilirken hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından İnan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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