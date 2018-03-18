Vurgun yiyen dalgıç hayatını kaybetti

-Cenaze aracına bindirilişi



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum'da balık çiftliğinde ağ sistemini kontrol etmek için 2 mesai arkadaşı ile denize dalan Yusuf Vefa Sirkeci, fenalaşarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik açıklarındaki bir balık çiftliğinde dalgıçlık yapan Yusuf Vefa Sirkeci (34), sabah saatlerinde tesisteki ağ sistemini kontrol etmek için 2 mesai arkadaşı ile denize daldı. Bir süre sonra vurgun yiyerek fenalaşan Sirkeci'yi fark eden arkadaşları, genç adamı su yüzüne çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Denizde kalbi durduğu belirlenen Sirkeci, tekneden ambulansa alındı. Sağlık ekipleri, Sirkeci'nin duran kalbini tekrardan çalıştırabilmek için hastaneye kadar kalp masajı yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne getiren talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sirkeci'nin cenazesi hastaneden polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Basınçtan etkilenen Sirkeci'nin 2 mesai arkadaşı ise tedbir amaçlı önce Milas'a ardından da İzmir'e sevk edildiği ve sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Yusuf Vefa Sirkeci'nin dalış takımlarına Sahil Güvenlik ekiplerince incelenmek üzere el konuldu.

