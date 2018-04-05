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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Vurgun' yiyen balıkçı kurtarılamadı - BALIKESİR

'Vurgun' yiyen balıkçı kurtarılamadı - BALIKESİR

"Vurgun" yiyen balıkçı kurtarılamadı - BALIKESİR

Görüntü dökümü - Cenazeyi limana getiren tekneye ve görevlilerin incelemelerine ait detaylar - Cenazesinin tabuta taşınması - Cenazenin morga götürülmesi"Vurgun" yiyen balıkçı kurtarılamadıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, avlanması yasak olan deniz patlıcanı için 30 metreye daldığı ileri sürülen balıkçı, "vurgun" sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, bir ay önce Samsun'dan geldiği öğrenilen 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk sahibi Murat İnan, 5 arkadaşıyla ilçenin Altınova Mahallesi İskele mevkisinden denize açıldı.Yasak olan deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere dalış yaptığı iddia edilen İnan, suyun altında 30 metredeyken vurgun yedi.Arkadaşlarının durumu fark etmesiyle baygın halde su yüzüne çıkarılan İnan, denize açıldıkları balıkçı teknesiyle Altınova İskele Limanı'na getirilirken hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Balıkçı Teknesi 

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