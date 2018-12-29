Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü - İZMİR
- Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü - Olayın meydana geldiği apartmandan detay görüntüler - Komşu Esra Sağır ile röportajGÜNCELLEME - Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü - Buca'da birlikte yaşadığı vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban'ı tabancayla vuran kişi intihar etti - Çoban'ın, Almanya'da geçen yıl düzenlenen şampiyonada, kategorisinde ikinci olduğu öğrenildi - Komşularından Esra Sağır: - "Araları iyiydi, bir sıkıntıları yoktu. Nasıl oldu, neden oldu anlayamadık"KOMŞUNUN AÇIKLAMASI EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde, vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.Aydın Hat Boyu Caddesi'ndeki evde Pınar Çoban ile birlikte yaşayan Ferhan Sarıçam, amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı öldürdüğünü, polise teslim olmayacağını ve yaşamak istemediğini" söyledi.
Amcası ve polis ekiplerinin gittiği adreste, tabancayla vurulan Çoban ile intihar eden Sarıçam'ın cesetleri bulundu.Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Çoban'ın, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından NAC World Championship 2016'da kategorisinde dördüncü, geçen yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonası'nda da ikinci olduğu öğrenildi.Vücut geliştirme sporuna bel fıtığı tedavisi için başlaması ve başarı hikayesi haberlere konu olan Çoban'ın, 2,5 yıldır Ferhan Sarıçam ile yaşadığı kaydedildi. - "Bir sıkıntıları yoktu"Sarıçam'ın komşularından Esra Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunu okula almaya gittiğini, geldiğinde ise kapının önünde ambulans gördüğünü söyledi.
Olayı başka bir komşularından öğrendiğini aktaran Sağır, polis ve itfaiye ekiplerinin önce balkondan girmeye çalıştığını daha sonra çilingir eşliğinde kapıdan girdiklerini anlattı.Sarıçam'ın çok efendi ve mütevazı bir insan olduğunu dile getiren Sağır, şunları kaydetti:"Bundan bir hafta önce konuşmuşluğumuz oldu. Kız arkadaşıyla yaşıyormuş galiba ama ben kız arkadaşının sık sık girip çıktığını görmedim. İyilerdi, bir sıkıntıları yoktu. Nasıl oldu, neden oldu anlayamadık. Hiç kavga sesi falan da duymadık. Daha önceden konuştuğumuzda bana 'Ben müzik çalıyorum. Rahatsız olursanız beni uyarın' demişti. Annesiyle babası öğretmen emeklisiymiş. Onlar almıştı evi ona. Ben ev taşınırken tanışmıştım annesiyle. Üst katı da kız kardeşine almışlardı hatta. Çok üzüldük."