Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü - İZMİR

Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü - İZMİR

- Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü - Olayın meydana geldiği apartmandan detay görüntüler - Komşu Esra Sağır ile röportajGÜNCELLEME - Vücut geliştirme sporcusu kadın evinde öldürüldü - Buca'da birlikte yaşadığı vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban'ı tabancayla vuran kişi intihar etti - Çoban'ın, Almanya'da geçen yıl düzenlenen şampiyonada, kategorisinde ikinci olduğu öğrenildi - Komşularından Esra Sağır: - "Araları iyiydi, bir sıkıntıları yoktu. Nasıl oldu, neden oldu anlayamadık"KOMŞUNUN AÇIKLAMASI EKLENDİİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde, vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.Aydın Hat Boyu Caddesi'ndeki evde Pınar Çoban ile birlikte yaşayan Ferhan Sarıçam, amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı öldürdüğünü, polise teslim olmayacağını ve yaşamak istemediğini" söyledi.

Amcası ve polis ekiplerinin gittiği adreste, tabancayla vurulan Çoban ile intihar eden Sarıçam'ın cesetleri bulundu.Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Çoban'ın, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından NAC World Championship 2016'da kategorisinde dördüncü, geçen yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonası'nda da ikinci olduğu öğrenildi.Vücut geliştirme sporuna bel fıtığı tedavisi için başlaması ve başarı hikayesi haberlere konu olan Çoban'ın, 2,5 yıldır Ferhan Sarıçam ile yaşadığı kaydedildi. - "Bir sıkıntıları yoktu"Sarıçam'ın komşularından Esra Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunu okula almaya gittiğini, geldiğinde ise kapının önünde ambulans gördüğünü söyledi.

Olayı başka bir komşularından öğrendiğini aktaran Sağır, polis ve itfaiye ekiplerinin önce balkondan girmeye çalıştığını daha sonra çilingir eşliğinde kapıdan girdiklerini anlattı.Sarıçam'ın çok efendi ve mütevazı bir insan olduğunu dile getiren Sağır, şunları kaydetti:"Bundan bir hafta önce konuşmuşluğumuz oldu. Kız arkadaşıyla yaşıyormuş galiba ama ben kız arkadaşının sık sık girip çıktığını görmedim. İyilerdi, bir sıkıntıları yoktu. Nasıl oldu, neden oldu anlayamadık. Hiç kavga sesi falan da duymadık. Daha önceden konuştuğumuzda bana 'Ben müzik çalıyorum. Rahatsız olursanız beni uyarın' demişti. Annesiyle babası öğretmen emeklisiymiş. Onlar almıştı evi ona. Ben ev taşınırken tanışmıştım annesiyle. Üst katı da kız kardeşine almışlardı hatta. Çok üzüldük."

Kız Arkadaş Bel Fıtığı Uluslararası Kız Kardeş Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı