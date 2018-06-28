Vücuduna şarapnel saplanan asker, 8 yıl sonra şehit oldu Haberi

-Şehidin yakınlarının tabuta sarılması

-Şehidin kızının bayrak koyması

-Cenaze namazı

-Şehidin uğurlanması

-detay



( DÜZCE -HD)- Şehit Erdem Ay son yolculuğuna uğurlandı DÜZCE



- Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı yüzündün gözlerini kaybeden Jandarma Er Erdem Ay, şarapnel parçalarının vücudunda enfeksiyon yapması sonucunda 8 yıl sonra şehit düştü. Giresun’un Dereli ilçesinde 8 yıl önce 26 Nisan 2010 tarihinde devriye görevi sırasında askeri araçla geçerken PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Er Erdem Ay, yaralandı. Patlama yüzünden gözlerini kaybeden vücuduna şarapnel parçaları giren Erdem Ay, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Zamanla şarapnel parçalarının vücudunda oluşturduğu enfeksiyon ve böbrek yetmezliği sebebiyle 4 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Erdem Ay, kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Erdem Ay, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Şehit olan Jandarma Er Erdem Ay, için Düzce’nin Gölyaka ilçesi Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin eşi Müşerref’in kucağında bulunan 4 yaşındaki kızı İkbal babasının tabutunun üzerine Türk bayrağı serdi. Yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Erdem Ay Çamlıbel köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Törene Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Erdem Ay’ın, 4 yaşında İkbal, 2 yaşında İkra adında iki kızı bulunuluyor.

